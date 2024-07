Ślubne dzwony w Telewizji Polsat: Daria Wąsiewska i Piotr Witwicki są już małżeństwem - oto ich prywatne zdjęcia

Kim jest Piotr Witwicki - kim jest?

Piotr Witwicki, obecnie pełniący funkcję dyrektora Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat. Ma bogatą karierę zawodową. Jego życiorys to przykład wieloletniej pracy i pasji do mediów. Urodził się 22 grudnia 1982 roku we Włocławku, gdzie uczęszczał do IV Liceum Ogólnokształcącego. Dalszą edukację kontynuował na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Swoje pierwsze kroki w mediach stawiał już podczas studiów, pracując w Radiu Sfera. Następnie, w 2005 roku, zadebiutował w stacji TVN24 jako producent. Jego kariera nabrała tempa, gdy w 2007 roku dołączył do zespołu Telewizji Polskiej, a rok później związał się z Polsat News. Witwicki początkowo pracował jako reporter, później prowadził takie programy jak „Śniadanie w Polsat News”, „Graffiti” i „Gość wydarzeń”. W kwietniu 2022 roku objął prowadzenie serwisu informacyjnego „Wydarzenia” na kanale Polsat, a w grudniu 2023 roku został szefem Pionu Informacji i Publicystyki Polsatu.