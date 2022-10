Spotkania zawodoznawcze „Zawody w mundurach” dla uczniów ZS nr 4 im. K.K. Baczyńskiego we Włocławku [zdjęcia]

Wydarzenie zorganizowano w ramach tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Złap za stery do swojej kariery”. Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczne przedsięwzięcie, które ma na celu profesjonalne wsparcie uczniów, studentów, osób dorosłych w planowaniu edukacji, budowaniu ścieżki kariery czy odkrywaniu zasobów i talentów.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Straży Miejskiej we Włocławku, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, Służby Więziennej – Zakładu Karnego we Włocławku, Wojskowego Centrum Rekrutacji we Włocławku, Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Zaproszeni goście w interesujący sposób zaprezentowali uczniom specyfikę swojej pracy zawodowej. Najbardziej aktywni uczniowie otrzymali drobne upominki.

W trakcie wydarzenia uczniowie mieli możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku, gdzie mogli porozmawiać o możliwościach kształcenia oraz wymaganych predyspozycjach do pracy w służbach mundurowych. Była to też okazja do sprawdzenia swoich kompetencji. Oprawą medialną wydarzenia zajęło się Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży z Włocławka.