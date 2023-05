Spotkanie z koszykarzami Anwilu Włocławek w salonie 4F we Wzorcowni [zdjęcia]

We wtorek 23 maja 2023 roku koszykarze Anwilu Włocławek (w godzinach 18-19) spotkali się ze swoimi fanami we włocławskim Centrum Handlowym Wzorcownia. Była to okazja do rozmowy, zdobycia autografów i wykonania pamiątkowych zdjęć z zawodnikami oraz historycznym trofeum pucharem FIBA Europe Cup, które w sezonie 2022/23 padło łupem włocławskich zawodników.