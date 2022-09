Sprawdź jak zadbać o siebie, z okazji Międzynarodowego Dnia Urody!

Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.

Od ponad 50 lat wypełniamy specjalną misję pomocy osobom z problemami zdrowotnymi. Produkujemy: indywidualne protezy kończyn dolnych i kończyn górnych, obuwie ortopedyczne szyte na miarę, indywidualne wkładki ortopedyczne po pomiarze komputerowym, ortezy kończyn górnych i dolnych, gorsety, ortezy tułowia i pasy przepuklinowe. Niedawno wprowadziliśmy do naszej oferty gorset typu Cheneau, którego funkcją jest trójwymiarowa korekcja deformacji kręgosłupa.

Limezen – profesjonalne zabiegi kosmetyczne

Limezen oferuje specjalistyczne zabiegi kosmetyczne i masażu zarówno dla Pań jak i Panów. Do każdego Klienta podchodzimy holistycznie i dbamy o zdrową skórę przy użyciu najwyższej jakości produktów Charmine Rose, Larens , Estgen do terapii blizn, trądzikowych, i odmładzających.

ALERGODERM - Gabinet dermatologii ogólnej i estetycznej

Kieruję się zasadą, że zabiegi nie mogą wpływać na rysy twarzy. Lubię łączyć różne metody, wykorzystując bezpieczne i skuteczne „narzędzia”. Należą do nich odmładzanie laserowe, mezoterapia różnymi składnikami, biostymulatory tkankowe, piling, toksyna botulinowa i wypełniacze kwasu hialuronowego. Powtarzanie różnych zabiegów, w połączeniu z pielęgnacją, przynosi spektakularne efekty.

Salon Kosmetyczny Queenline

Nazywam się Paulina Wolska i jestem właścicielką salonu Queenline w Bydgoszczy. To miejsce, w którym dbamy o urodę naszych Gości i od ponad 10 lat z powodzeniem funkcjonujemy na mapie bydgoskich gabinetów kosmetologicznych.

„Odrobina królewskiej dbałości” to motto towarzyszy nam każdego dnia, by Klienci korzystający z naszych usług mogli czuć się wyjątkowo.

Specjalizujemy się w zabiegach anti-aging, takich jak: wampirzy lifting, modelowanie ust oraz nici liftingujące. By opóźnić procesy starzenia najważniejsza jest systematyczna stymulacja skóry, dlatego można zrobić u nas też, radiofrekwencję mikroigłową, peeling węglowy i trwałe usuwanie owłosienia. Wykonujemy również makijaż permanentny, pomożemy pozbyć się niechcianych i starych brwi czy tatuaży, metodą laserową oraz removerem. Głębokie oczyszczenie zawsze jest podstawą zabiegów pielęgnacyjnych, nieodzownym wstępem do dalszych dobroczynnych działań dla urody, pozwala uzyskać kompleksowy efekt – od dogłębnego oczyszczenia do liftingu.

Posiadamy również w szeroki wachlarz usług z zakresu stylizacji paznokci, rzęs i brwi.

Dbamy o jak najwyższy poziom wykonywanych przez nas usług, staramy się nie zawieść zaufania, którym nas obdarzono, by mieli Państwo pewność, że są w dobrych rękach

Salon Kosmetyczny Queenline

Paulina Wolska

ul. Żwirki i Wigury 20 A

85-310 Bydgoszcz

tel. 696 218 216

Facebook

Instagram