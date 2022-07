Sprawdź najlepsze pomysły na ślub i wesele w naszym regionie

Ślub to jeden z najważniejszych dni w życiu wielu osób. Jeśli planujesz tę wyjątkową uroczystość, sprawdź, jak to zrobić najlepiej. Polecamy rozwiązania z regionu, które ułatwią ci zorganizowanie pięknego wesela!

Permanentne piękno

Gabinet MediBella specjalizuje się w zabiegach makijażu permanentnego oraz kosmetologii estetycznej. Naszą misją jest nie tylko upiększanie kobiet, ale również przywrócenie zdrowego, naturalnego wyglądu. Ogromne możliwości zastosowania makijażu permanentnego, pozwalają na to by poczuć się piękną i pewną siebie kobieta, nie tylko w tak wyjątkowym dniu jak ślub ale i na co dzień. Makijaż permanentny w wykonaniu Mistrzyni Polski Justyny Wojnowskiej gwarantuje najwyższą jakość i bezpieczeństwo.



Zachęcamy przyszłe Panny Młode do skorzystania z indywidualnej konsultacji z kosmetologiem, podczas której dobierzemy odpowiedni plan zabiegowy, dzięki któremu każda kobieta poczuje się wyjątkowo w tak ważnym dla niej dniu.



Konsultacje należy zaplanować z wyprzedzeniem nawet o 6 miesięcy abyśmy mieli wystarczającą ilość czasu na przygotowania. W szerokiej ofercie gabinetu znajdziesz zabiegi z zakresu kosmetologii estetycznej takie jak stymulatory tkankowe, mezoterapia igłowa czy Derma Pen a także pielęgnacyjne i bankietowe, które można wykonać tuż przed uroczystością. Z przyjemnością przygotujemy twoje ciało byś czuła się lekko w pięknej sukni ślubnej - tutaj polecamy fenomenalne zabiegi jakimi są endermologia LPG oraz Kriolipoliza CoolTech. www.MediBella.com.pl

Zapisy online 815bb915.booksy.com

Tel. 881 660 666

ul. Fordońska 46 85-719 Bydgoszcz

Facebook

Romeo & Julia Sale Bankietowe

Romeo i Julia to miejsce pełne pasji stworzone z myślą o gościach! Wszystko to co tworzymy jest dla Was! Nasza restauracja nawiązuje do Szekspirowego dramatu, w którym odbywały się chrzty, wesela, pogrzeby i różnego rodzaju uroczystości i biesiady. Prowadzimy działalność gastronomiczno - hotelarską od 2018 roku. Przez progi naszych sal przewinęło się tysiące gość i czekamy na wiele więcej. Szczycimy się przepyszną kuchnią, starannością oraz dbaniem o pragnienia gości. Nasi pracownicy to wyszkoleni i doświadczeni organizatorzy. Dbają o każdy szczegół i detal. Może to czas na Was, aby przeżyć swój jedyny i wyjątkowy dzień w naszych progach. R&J Sylwia Pawłowska

Ul. Warszawska 10

87-123 Głogowo

Tel. 883-131-616 / 577-002-868

Facebook: Facebook

Instagram: romeojulia_glogowo

Jubiler Marciniak Michał Marciniak

Zakup biżuterii jest wyjątkową czynnością. Zazwyczaj powiązany jest z olbrzymimi emocjami i uczuciami, szczególnie gdy chodzi o tak ważne wydarzenie w życiu każdego jak zaręczyny, a potem ślub. W naszym salonie w Mogilnie, oferujemy bogaty asortyment biżuterii złotej i srebrnej, także obrączek. W naszej ofercie mamy obrączki gładkie półokrągłe, płaskie, diamentowane, łączone białe złoto z żółtym jak i całe z białego, ponad 250 wzorów. W Bydgoszczy zapraszamy do naszej pracowni, w której naprawimy zniszczoną i uszkodzoną biżuterii, odświeżymy i oczyścimy zużyte już wyroby. Wykonamy obrączki ślubne, ponad 1000 wzorów. Oferujemy także usługę grawerowania złotej biżuterii, pierścionków zaręczynowych, obrączek, zegarków itd. Jubiler Marciniak Michał Marciniak

Plac Wolności 9/7

88-300 Mogilno

tel. 791 780 808, 530 818 112

www.jubilermarciniak.pl ul. B. Chrobrego 2

85-047 Bydgoszcz

Złotnik tel. 530 818 112

Grawer tel. 506 030 482

www.zlotnik-grawer.pl

M Pro Studio Photography & Design

Moja przygoda z fotografią zaczęła się jakieś 16 lat temu. Fotografia ślubna to nie jedyna dziedzina fotografii, którą się zajmuję. Działam również w fotografii mody, która niejako była moją pierwszą komercyjną działalnością i odczuwam do niej sentyment. Jeśli chodzi o fotografię ślubną, to do każdego klienta podchodzę indywidualnie, co pozwala obu stronom na udaną współpracę. Każde zlecenie jest inne i inny jest zakres prac, zatem wymaga to faktycznie odpowiedniego podejścia. Sezon ślubny trwa niespełna pół roku i nie ukrywam, że jest to dla mnie dość gorący okres, w którym ciężko znaleźć mi czas na hobbistyczne podejście do fotografii. Każda Para, jak i miejsce, które wybierają, są dla mnie wyjątkowe, głównie dlatego, że te lokalizacje wyrażają ich samych. Staram się poczuć klimat i nietuzinkowość miejsca. Marzycie o niezapomnianej sesji ślubnej? M Pro Studio Photography & Design ma dla Was wyjątkową ofertę. http://www.mprostudio.pl/

Facebook

[email protected]

tel. 798 076 888

Pałacyk Gozdawa - To Twoje wymarzone miejsce na wesele

Ten prawie stuletni klasycystyczny budynek, otoczony jest 1,5 ha parkiem wraz z zarybionym stawem. „Pałacyk Gozdawa” to wymarzone miejsce na organizację takich uroczystości jak: wesela, komunie, chrzciny, bale noworoczne, przyjęcia i bankiety okolicznościowe, a także konferencje, szkolenia i wszelkiego rodzaju spotkania biznesowe. Szef kuchni zaproponuje Państwu menu na każdą okazję zgodnie z życzeniami i kulinarnymi gustami. Pary Młode wybierające Pałacyk Gozdawa na organizację najpiękniejszej uroczystości w swoim życiu, mogą liczyć na fachową pomoc począwszy od wyboru kreacji, poprzez oprawę muzyczną, fotograficzną, dekorację oraz limuzynę. Młoda Para będzie miała także możliwość spędzenia nocy poślubnej w romantycznym pokoju. Pałacyk Gozdawa

Łochocin 6

87-600 Lipno

tel. 794 408 872

https://www.palacykgozdawa.pl/

Facebook

Kwitnąca Bawełna Pracownia florystyczno-rękodzielnicza

Wesele to szczególna okazja, dlatego przekonasz się, że ludzie wkładają wiele wysiłku i pieniędzy w dekorację miejsca, uzyskanie idealnej sukienki, odpowiedniej lokalizacji, najlepszego fotografa i tak dalej. Ale co z dekoracjami? Dekoracje są nieodłączną częścią każdego wesela. To one nadają ton wydarzeniu i mogą je stworzyć lub popsuć. Dlatego ważne jest, aby nie spieszyć się z ich wyborem. Istnieje wiele różnych sposobów na udekorowanie miejsca ślubu - są tradycyjne i nowoczesne. Mamy również szeroką gamę opcji, jeśli chodzi o wybór rodzaju dekoracji, które chcesz na swoją uroczystość - od kwiatów po rękodzieło, a nawet napis LOVE! Zapraszamy do kontaktu

Kwitnąca Bawełna Pracownia florystyczno-rękodzielnicza Agnieszka Schmidt

Wabcz-Kolonia 3,

86-212 Wabcz-Kolonia

Tel. 695 339 108

Facebook

