Strażnicy miejscy odłowili jaszczurkę we Włocławku Zdjęcia OPRAC.: Wojciech Alabrudziński

Do nietypowego zdarzenia doszło w czwartek, 16 maja 2024 roku w jednym z mieszkań we Włocławku. Straż Miejska została wezwana, by złapać jaszczurkę. Zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda "uciekinier".