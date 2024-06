Światowy Dzień Uchodźcy 2024 - piknik rodzinny we Włocławku. Zdjęcia

Dodatkowo zorganizowano festyn z atrakcjami m. in. animacje dla dzieci, słodki poczęstunek, punkt medyczny, warsztaty.

Światowy Dzień Uchodźcy obchodzony jest 20 czerwca. To wyjątkowy dzień, w którym pamiętamy o sile i odwadze osób, które musiały opuścić swoje domy, swój kraj, żeby uniknąć wojny lub prześladowań. To również dzień, w którym możemy się bliżej poznać i pokazać, że jesteśmy razem - tak zachęcał Caritas Włocławek do udziału w akcji.