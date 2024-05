Święto Konstytucji 3 Maja 2024 we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- 233 lata temu została uchwalona konstytucja, która miała być odpowiedzią na zagrożenie państwa polskiego - powiedział Marek Wojtkowski. - Na owe czasy była to konstytucja nowoczesna, aczkolwiek kiedy ją oceniamy z perspektywy 21. wieku, to ona nowoczesną nie była. Ale była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie. Stała się ona preludium do kolejnych regulacji. Już po okresie rozbiorów, do Małej Konstytucji z roku 1919 i wreszcie do Konstytucji Marcowej z roku 1921 - konstytucją nowoczesną i odpowiadającą na potrzeby odradzającej się Ojczyzny.

Tak jak 10 Przykazań jest ważne dla każdego katolika, tak Konstytucja jest swego rodzaju dekalogiem dla każdego Polaka. Konstytucja zawiera najważniejsze zasady ustrojowe z zasadą pluralizmu, jako jedną z najważniejszych.