Święto Mleka 2024 w Grabkowie, w gminie Kowal. Tłumy na koncercie zespołu Baciary. Zdjęcia, wideo

Tłumy na Święcie Mleka 2024 w Grabkowie, gmina Kowal

Po kilkuletniej przerwie spowodowanej pandemią, na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabkowie gmina Kowal odbyło się Święto Mleka 2024 . Impreza zorganizowana została w niedzielne popołudnie (7 lipca 2024 roku), przez gminę Kowal. Moc atrakcji i występy muzyczne zachęciły do przybycia na to wydarzenie wielu mieszkańców Kowala, Grabkowa i okolicznych miejscowości.

Święto Mleka 2024 w Grabkowie - koncert zespołu Baciary

Baciary to polski zespół folklorystyczny założony przez braci Janusza i Andrzeja Body w 2002 roku na Podhalu. W swojej muzyce oraz strojach grupa nawiązuje do tradycji góralskiej. Skład zespołu zmieniał się na przestrzeni lat. Do najbardziej znanych utworów należą: „Żyje się raz”, „Oczy zielone”, „Nic do stracenia”, „Jak się bawią ludzie”, „Lubię Śpiewać, Lubię Tańczyć”.