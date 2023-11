Święto Niepodległości 2023 we Włocławku - przemarsz ze 100-metrową flagą. Zdjęcia, wideo

- To piękny dzień - nie tylko aura nam dopisuje, ale i wszelkie okoliczności, które się ostatnio wydarzyły - powiedział do zgromadzonych Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka. - Ponad sto lat temu nie było kraju, nie było państwa, jednak duch narodowy, ten mityczny gen wolności, który ciągle w Polakach tkwi okazał się silniejszy. Wszyscy pragnęliśmy wolności i tę wolność odzyskaliśmy. Teraz, po 15 października powinniśmy być jednym narodem, bo tego nam w tej chwili najbardziej brakuje. Podziały, które zaistniały w polskim społeczeństwie pewnie będziemy zasypywać przez wiele długich lat. To, co nie udało się zaborcom, wydarzyło się w czasach współczesnych. Czy o to walczyli nasi ojcowie?