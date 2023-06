Święto Województwa 2023 we Włocławku - Astrofestiwal na przystani OSiR [zdjęcia]

Świętowanie z okazji Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego tradycyjnie rozpoczęło się we Włocławku. Przystań OSiR przy ulicy Piwnej zamieniła się w sobotę w przestrzeń kosmiczną. Wszystko za sprawą Astrofestiwalu, rodzinnego festynu, którego tematem przewodnim jest wszechświat.

Początek czerwca to w regionie Kujawsko-Pomorskim czas świętowania. Do prezydenckich miast województwa zawitają niepowtarzalne koncerty, a także pokazy, wystawy i wiele innych atrakcji - wszystko w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W nowej formule odnajdą się zarówno ci, którzy bawili się z nami w latach ubiegłych, jak i wszyscy, którzy teraz zdecydują się dołączyć do zabawy.

Sobota we Włocławku to także koncert "Fajansowe Sny”, który zaplanowano na godz. 20.00 na Bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Włocławski fajans to regionalny „towar eksportowy” i, jak podkreślają organizatorzy, jeden z najważniejszych elementów tożsamości regionu. W koncercie wystąpią artyści, którzy zagwarantują niezapomniane doznania muzyczne: Ewa Bem, Kayah, Natalia Nykiel, Mela Koteluk, Asia Czajkowska, Sarius, Skubas i Piotr Zioła.