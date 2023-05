Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023 - program godzinowy

Zgodnie z tradycją początek czerwca to w Kujawsko-Pomorskiem czas świętowania. Do prezydenckich miast województwa Kujawsko-Pomorskiego zawitają niepowtarzalne koncerty, a także pokazy, wystawy i wiele innych atrakcji - wszystko w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. Taki będzie program.

Główne obchody Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego potrwają od 3 do 11 czerwca i jak co roku zgromadzą czołowych polskich wokalistów. Kilkadziesiąt wiodących postaci polskiej sceny muzycznej zadba o to, by prezydenckie i nie tylko miasta regionu Kujawsko-Pomorskiego w ciepłe, czerwcowe dni emanowały niezwykłą energią. Na kujawsko-pomorskich scenach zaprezentują się takie osobowości jak: Ewa Bem, Kayah, Michał Szpak, Natalia Kukulska, L.U.C., Tomasz Organek, Piotr Rogucki, Igo, O.S.T.R. i wielu innych. W tym roku zaplanowano też wydarzenia upamiętniające ważną dla regionu i kraju datę - 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, pochodzącego z Torunia wybitnego astronoma. Wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny. Środa 7 czerwca to czas oficjalnych obchodów. Tego dnia na uroczystej sesji we Włocławku zbierze się Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z kolei w Katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zostanie odprawiona msza św. w intencji mieszkańców województwa.

Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023 - początek we Włocławku

Świętowanie tradycyjnie rozpocznie się we Włocławku, W sobotę 3 czerwca, w godzinach 15.00-20.00 najpierw na przystani OSiR, która przeistoczy się w przestrzeń iście kosmiczną, trwać będzie ASTROFESTIWAL. To rodzinny festynu, którego tematem przewodnim będzie wszechświat. W programie między innymi wspólne obserwacje nieba, podglądanie Słońca przez specjalny teleskop solarny, kosmiczne dmuchańce i przejażdżki symulatorami 9D i 5D. Pośród wielu atrakcji w tym międzyplanetarnym anturażu znalazło się także kilka związanych z Kopernikiem.

Ten dzień we Włocławku zapowiada się galaktycznie, gwiazd nie zabraknie bowiem także podczas wieczornego koncertu „Fajansowe Sny”, który rozpocznie się o godz. 20.00 na Bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Włocławski fajans to regionalny „towar eksportowy” i, jak podkreślają organizatorzy, jeden z najważniejszych elementów tożsamości regionu. W koncercie wystąpią artyści, którzy zagwarantują niezapomniane doznania muzyczne: Ewa Bem, Kayah, Natalia Nykiel, Mela Koteluk, Asia Czajkowska, Sarius, Skubas i Piotr Zioła.

Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023 - filmowa Bydgoszcz

3 czerwca świętować będą także mieszkańcy Bydgoszczy. W malowniczej scenerii Wyspy Młyńskiej (o godz. 20.30) zabrzmi koncert muzyki filmowej „Wyspa kina”. Miłośnicy mariażu piosenki ze srebrnym ekranem będą mogli posłuchać Andrzeja Piasecznego, Natalii Kukulskiej, Piotra Roguckiego, Kasi Moś, Natalii Szroeder, Zalii oraz Macieja Pawlaka. Utwory, które usłyszymy podczas „Wyspy Kina” tradycyjnie związane są z kinematografią regionu i z pochodzącymi stąd twórcami.

Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023 - Grudziądz z muzyką wolności

Kolejne muzyczne atrakcje czekają na nas już w niedzielę, 4 czerwca w Grudziądzu. To będzie niezapomniany wieczór, wypełniony dźwiękami i emocjami. O godz. 19.00 w Marinie rozpocznie się koncert „Przystań Wolności”. Data nie jest przypadkowa - to 24. rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów. Do udziału zaproszeni zostali znani i lubiani artyści: Ewelina Flinta, Viki Gabor, Kamil Bednarek, Baranovski, Tomasz Organek, Piotr Rogucki, Natasza i Maćiej Tacher.

Wokaliści wykonają wybrane przez siebie utwory o wolności, jej różnych przejawach i życiu w zgodzie ze sobą.

Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023 - Toruń

Toruńskie obchody Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowano na sobotę i niedzielę 10 i 11 czerwca. W grodzie Kopernika rozpoczną się od mocnego muzycznego akcentu. W sobotę 10 czerwca o godz.

20.30 zabrzmią pierwsze dźwięki koncertu „Pod Wspólnym Niebem”, którego motyw przewodni koncentruje się wokół gwiazd, kosmosu i nieboskłonu. Tym razem spotykamy się w nowej lokalizacji - na Placu Cyrkowym. Na scenie pojawią się: Ania Dąbrowska, Bovska, Brodka, Igo, Michał Szpak, Zuza Jabłońska, O.S.T.R. oraz Mariusz Lubomski. Koncert, jak co roku, poprowadzi Maciej Orłoś.

W niedzielę 11 czerwca kolejne muzyczne wydarzenia. O godz. 17.00 Rynkiem Staromiejskim przejdzie VII Defilada Sił Dętych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a godzinę później w tym samym miejscu energetyczny show dadzą L.U.C oraz Rebel Babel Ensemble z gościnnym występem Mariki.

Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023 - roztańczony Inowrocław

Finałowy dzień Święta - 11 czerwca - to także szereg powodów do wspólnej zabawy w Inowrocławiu. Od godz. 14.00 do 20:00 w Muszli Solankowej mieszkańcy i goście będą mogli poruszać się w takt muzyki na Potańcówce Międzypokoleniowej z parą popularnych tancerzy, Janem i Lenką Klimentami. Nie zabraknie tez atrakcji dla młodszych i starszych, jak wspólne warsztaty czy animacje. W Muszli Solankowej wystąpi też dwoje wyjątkowych gości: o godz. 16.00 jazzowa gwiazda Grażyna Łobaszewska, a o godz. 18.00 mistrz piosenki poetyckiej Jacek Wójcicki.

W środę 7 czerwca o godz. 17.00 w tym samym miejscu zabrzmią pierwsze nuty „Pór Roku z Mistrzem”. To już tradycja Święta Województwa - koncert realizowany jest przez Filharmonię Bydgoską. Z doświadczoną Capellą Bydgostiensis oraz wybitnym skrzypkiem Jakubem Jakowiczem wystąpią młodzi soliści, uczniowie szkół muzycznych. Wykonają najpopularniejsze dzieło Antonio Vivaldiego – „Cztery pory roku”. Nieodłącznym elementem Święta Województwa jest uwielbiana przez mieszkańców Fiesta Balonowa, w tym roku jej patronem jest Mikołaj Kopernik. Między 9 a 11 czerwca na kujawsko-pomorskim niebie ponownie ujrzymy dziesiątki balonów. Załogi z całej Polski będą rywalizować o puchar Marszałka Województwa. Czwartek 15 czerwca to czas wręczenia prestiżowych wyróżnień. Tego dnia odbędzie się uroczysta Gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uhonorowane zostaną osoby, które wykazały się szczególnymi osiągnięciami i działaniami na rzecz regionu w takich obszarach jak działalność publiczna, społeczna i gospodarcza.

Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023 - program godzinowy - wydarzenia główne

3.06. g. 15:00-20:00 ASTROFESTIWAL | przystań OSiR | Włocławek

• W programie między innymi wspólne obserwacje nieba, podglądanie Słońca przez specjalny

teleskop solarny, kosmiczne dmuchańce i przejażdżki symulatorami 9D i 5D i wiele innych

atrakcji

3.06. g. 20:00 Koncert „Fajansowe Sny” | Bulwary im. Marszałka Piłsudskiego | Włocławek

• Wystąpią: Ewa Bem, Kayah, Natalia Nykiel, Mela Koteluk, Asia Czajkowska, Sarius, Skubas i

Piotr Zioła

• Aranżacje i oprawa muzyczna: Jan Smoczyński z zespołem, prowadzący: Mateusz Kaczmarek,

Kurator: Jan Świerkowski

3.06. g. 20:30 Koncert „Wyspa Kina” | Wyspa Młyńska | Bydgoszcz

• Wystąpią: Andrzej Piaseczny, Natalia Kukulska, Piotr Rogucki, Kasia Moś, Natalia Szroeder,

Zalia oraz Maciej Pawlak

• Aranżacje i oprawa muzyczna: Bartek Staszkiewicz, prowadzący: Maciej Orłoś,

Koncepcja artystyczna: Fundacja Biuro Kultury

4.06. g. 19:00 Koncert „Przystań Wolności” | Marina | Grudziądz

• Koncert z udziałem: Eweliny Flinty, Viki Gabor, Kamila Bednarka, Baranovskiego, Tomasza

Organka, Piotra Roguckiego, Nataszy i Maćka Tachera

• Aranżacje i oprawa muzyczna: Michał Rybka z zespołem, prowadząca: Agnieszka Kołodziejska

Kurator: Jan Świerkowski 10.06. g. 20:30 Koncert „Pod Wspólnym Niebem” | Plac Cyrkowy |Toruń

• Udział w koncercie wezmą: Ania Dąbrowska, Bovska, Brodka, Igo, Michał Szpak, Zuza

Jabłońska, O.S.T.R. oraz Mariusz Lubomski

• Aranżacje i oprawa muzyczna: Jan Smoczyński z zespołem, prowadzący: Maciej Orłoś

Kurator: Jan Świerkowski

11.06. g. 17:00 VII Defilada Sił Dętych Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Rynek Staromiejski |

Toruń

11.06. g. 18:00 Koncert L.U.C & Rebel Babel Ensemble z gościnnym występem Mariki| Rynek

Staromiejski | Toruń

11.06. g. 14:00 – 20.00 Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Muszla Solankowa |

Inowrocław

• Potańcówka Międzypokoleniowa z Janem i Lenką Klimentami

• 16.00 Koncert Grażyny Łobaszewskiej

• 18.00 Koncert Jacka Wójcika W ramach Święta między miastami województwa będzie przemieszczać się mobilna wystawa Galerii Rusz. W tym roku zaprezentuje prace inspirowane dokonaniami Mikołaja Kopernika. Zawita kolejno do 3 czerwca 2023 r. – Chełmża

4 czerwca 2023 r. – Unisław

5 czerwca 2023 r. – Chełmno

6 czerwca 2023 r. – Grudziądz

7 czerwca 2023 r. – Wąbrzeźno

8 czerwca 2023 r. – Golub-Dobrzyń

9 czerwca 2023 r. – Kowalewo Pomorskie

10 czerwca 2023 r. – Toruń (koncert Pod Wspólnym Niebem)

11 czerwca 2023 r. – Włocławek

