Szlachetna Paczka 2023 we Włocławku. Trwa etap poszukiwania rodzin. Zdjęcia, wideo

Do 18 listopada 2023 roku zbieramy historię rodzin i jeśli mają państwo w swoim otoczeniu osobę, rodzinę, której na co dzień jest bardzo ciężko, zachęcamy do kontaktu z nami i zgłoszenia takiej osoby do tej edycji Szlachetnej Paczki. Obecnie we Włocławku i w powiecie włocławskim działa ponad 70 wolontariuszy. W tej edycji rodzina nie może zgłosić się sama, ale może ją zgłosić sąsiad, osoba bliska, opiekunka środowiskowa, Caritas czy np. szkoła - mówił Marzena Afeltowska-Gruchot, Liderka Szlachetnej Paczki we Włocławku.