Szpital we Włocławku wstrzymał przyjęcia na dwa oddziały. Powodem jest brak miejsc [zdjęcia]

Brak wolnych miejsc na dwóch oddziałach szpitala we Włocławku

Pismo do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, wystosowane zostało 21 marca 2022 roku. Otrzymali je też, między innymi: dyrektorzy szpitali w Toruniu, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Aleksandrowie Kujawskim, Płocku, a także przychodnie POZ we Włocławku i przedstawiciele władz samorządowych.

- W związku z całkowitym wykorzystaniem łóżek w Oddziale Neurologii i Oddziale Udarowym z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów i możliwości personelu, zmuszeni jesteśmy do wstrzymania przyjęć do wyżej wymienionych oddziałów do odwołania – czytamy w piśmie podpisanym przez Karolinę Welkę, dyrektorkę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.

Przyjęcia na neurologię i oddział udarowy we Włocławku wstrzymano do odwołania. Pacjenci, zgłaszający się do szpitala we Włocławku, będą - w miarę możliwości - przekierowywani do innych lecznic w regionie.