Szpital we Włocławku wstrzymał przyjęcia na dwa oddziały. Wykryto koronawirusa OPRAC.: Joanna Maciejewska

We wtorek 13 września 2022 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku wstrzymał przyjęcia pacjentów do dwóch oddziałów wewnętrznych. Przyczyną jest wykrycie ognisk koronawirusa. Pozostałe oddziały działają na razie bez zmian. Pacjenci internistyczni i nefrologiczni będą kierowani do innych szpitali w regionie.