Szpital we Włocławku wstrzymał przyjęcia na oddział pulmonologiczny. Brakuje wolnych miejsc

„Informuję, że w związku z całkowitym wykorzystaniem łóżek w Oddziale Pulmonologii, Diagnostyki i Leczenia Raka Płuca, z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów i możliwości personelu, zmuszeni jesteśmy do wstrzymania przyjęć do w/w oddziału do odwołania” – czytamy w piśmie podpisanym przez Karolinę Welkę, dyrektorkę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.