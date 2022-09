Szpital we Włocławku wznowił przyjęcia na dwa oddziały. Zwalczono ognisko koronawirusa

- W momencie kiedy przyjmujemy pacjentów z covid-19, to nie jest ognisko, bo każdy ma źródło zakażenia gdzieś indziej. Możemy mieć cały oddział pacjentów z covidem i może nie być to ognisko. Bardzo często jest tak, że mamy wielu pacjentów z covid-19. Ile możemy to izolujemy tych pacjentów, żeby nie zarażali się między sobą. Natomiast ognisko jest wtedy, gdy na oddziale jest wielu pacjentów, a wirus zaczyna przenosić się pomiędzy pacjentami, czy personelem. Sanepid to monitoruje i gdy widzi takie zależności - bo my to raportujemy – to podejmuje decyzję, czy jest to już element ogniska koronawirusa – tłumaczy Karolina Welka, dyrektorka lecznicy.