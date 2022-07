Szpital we Włocławku zawiesił działanie oddziału neurologicznego. Taka jest przyczyna [zdjęcia]

Szpital we Włocławku zawiesił przyjęcia na neurologię

Jak już informowaliśmy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku zawiesił przyjęcia do oddziału Neurologii i Oddziału Udarowego na miesiąc - od 8 lipca do 7 sierpnia 2022 roku. Obecnie przebywają tam jeszcze pacjenci w celu dokończenia procesu leczenia, jednak nowi nie są już przyjmowani, gdyż od 16 lipca do 7 sierpnia planowane jest czasowe zawieszenie działalności neurologii, w tym oddziału udarowego.