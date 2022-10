Tak będzie wyglądał Tertio Ponte czyli nowoczesny biurowiec we Włocławku Programu Fabryka [zdjęcia]

Tertio Ponte to nie tylko nazwa nowoczesnego obiektu biurowo – usługowego, który powstanie we Włocławku, ale także nazwa spółki celowej, która została powołana do jego realizacji. Powołał ją włocławski samorząd oraz Operator ARP sp. z o.o. odpowiedzialna za realizację Programu Fabryka. Projektowana inwestycja to blisko 11 tys. mkw., w których skład wejdą powierzchnie usługowe i biura klasy A.