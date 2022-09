Tak było na Dniu Budowlańca 2022 w Zespole Szkół Budowlanych we Włocławku [zdjęcia]

- Chcemy, żeby to był dzień wszystkich związanych z branżą budowlaną - producentów, usługodawców, przedsiębiorców, a szczególnie was, uczniów - mówi Joanna Wiewiórska, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych. - Bardzo się cieszę, że szkoły podstawowe współpracują z nami. To może być taki moment, że właśnie dziś uczniowie znajdą motywację i inspirację do tego, by podejmować kroki w celu dalszego kształcenia.