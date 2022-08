Tak było na dożynkach gminno-parafialnych 2022 w Lubieniu Kujawskim [zdjęcia]

- Pozdrowienia, podziękowania i wyrazy szacunku w tym szczególnym dniu kieruję do wszystkich rolników, a w szczególności z miasta i gminy Lubień Kujawski - mówi Marek Wiliński, burmistrz Lubienia Kujawskiego. - Obchodzimy dziś święto plonów. Celem tej uroczystości jest złożenie dziękczynienia za uzyskane zbiory. To także oddanie hołdu ciężkiej i mozolnej pracy rolnika. To wreszcie chwila radości i odprężenia. Oceniając efekt całorocznej pracy rolnika, dziękujemy Panu Bogu za największy skarb rolniczego trudu, za chleb.