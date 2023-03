Tak było na Festiwalu Mody "Wybieg 2023" w Brześciu Kujawskim [zdjęcia]

- Dziś na Wybiegu widzimy dziewczyny, które na co dzień nie są modelkami, ale chcą po prostu wyrazić siebie, które chcą pięknie wyglądać, bo zostaną pięknie pomalowane i uczesane - mówi Agata Kubajka, dyrektor "Wahadła". - A robimy to po to, by pokazać, że każdy z nas ma w sobie coś pięknego, nie tylko kobiety, bo na Wybiegu pojawiają się także panowie. Warto wyrażać siebie poprzez modę, bo są tu także panie na trudnym etapie swojego życia, ale chcą pokazać, że mają swoją wewnętrzną siłę.