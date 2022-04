Tak było na Festiwalu Roślin 2022 w Hali Mistrzów we Włocławku. Największe targi roślin doniczkowych w Polsce [zdjęcia, wideo]

Zobacz wideo: Festiwal Roślin we Włocławku.

W Hali Mistrzów przy ul. Chopina 8 we Włocławku przez w sobotę i niedzielę trwają największe targi roślin doniczkowych w Polsce. Po raz pierwszy wydarzenie to zawitało do Włocławka. Organizatorzy wydarzenia przygotowali dla uczestników wyjątkowe odmiany roślin prosto z hodowli, doniczki, środki ochrony roślin, a także ekologiczne nawozy.