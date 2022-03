Tak było na jubileuszu 60-lecia Zespół Szkół nr 3 we Włocławku [zdjęcia]

Zespół Szkół nr 3 imienia Marii Grzegorzewskiej we Włocławku obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia. Uroczystości z tej okazji odbyły się w czwartek w Centrum Kultury "Browar B.". Zobaczcie zdjęcia z imprezy.

Zobacz wideo: Transport darów z Portugalii do ZS3 we Włocławku.

W tym roku Zespół Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku obchodzi Jubileusz 60-lecia. Podkreślić należy, że jest to rocznica oddania do użytku gmachu przy ulicy Nowomiejskiej 21. Szkolnictwo specjalne ma we Włocławku długą historię, pierwsze pochodzą z lat trzydziestych ubiegłego wieku.

Budowa gmachu przy ulicy Nowomiejskiej 21 rozpoczęła się w 1959 roku - akt erekcyjny pod fundamenty wmurowano 21 listopada. Na uroczystość zaproszono władze wojewódzkie i miejskie. Szeroko opisywano ją w lokalnej prasie, miedzy innymi w Gazecie Kujawskiej. Do nowej szkoły uczniowie i nauczyciele wprowadzili się we wrześniu 1961 roku, choć prace wykończeniowe trwały jeszcze rok.

Budynek przy Nowomiejskiej 21 był jednym z najnowocześniejszych budynków dydaktycznych we Włocławku. Szkoła posiadała 14 izb lekcyjnych, pięć pracowni: drzewną, gospodarstwa domowego, introligatorską, ślusarską, krawiecką oraz nowoczesne gabinety dydaktyczne: geograficzny i biologiczny. W piwnicy usytuowano szkolną kuchnię z oddzielnym pomieszczeniem do mycia naczyń. Wyposażenie placówki stanowiły ówczesne osiągnięcia techniki: telewizor czy aparat dźwiękowy do filmów. Nowoczesna była także sala gimnastyczna i boisko szkolne. Nowością w skali miasta był zainstalowany sprzęt gimnastyczny, kosze i siatki, a także specjalnie chronione oświetlenie.

Dość duża działka wokół budynku pozwoliła na założenie sadu owocowego i warzywnika oraz miejsca do hodowli kwiatów ozdobnych.