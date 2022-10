Tak było na ostatniej imprezie w klubie Fenix z Baśką Kwarc i Prisoners Show [zdjęcia]

W sobotę 15 października odbyła się impreza w klubie Fenix Izbica Kujawska, na której gwiazdami wieczoru byli Baśka Kwarc i Prisoners Show. Już w sobotę 22 października w klubie Fenix odbędzie się druga edycja imprezy Antyinflacyjnej. Poprzednia edycja cieszyła się ogromną popularnością. W określonych godzinach klubowicze będą mogli wejść do klubu za darmo i bawić się do rana. (21 do 22). Zobaczcie zdjęcia.