Tak było na otwarciu sezonu 2022 w Projekt Plaża [zdjęcia]

Projekt Plaża Choceń 2022 zaprasza na kolejny szalony weekend.

W piątek 20 maja. Początek o godzinie 21:00 - DJ MARIO B-DAY PARTY.

To urodzinowa impreza rezydenta Projekt Plaża Choceń. Będą wyjątkowi goście w konsolecie oraz największe hity muzyki klubowej rozgrzeją parkiet do czerwoności.

Zagrają: MARIO, YOURANT, GASHMAKER, KLIMON, MYLO.

W sobotę 21 maja o 21 odbędzie się najbardziej zwariowana impreza sezonu - koncert LETNI, CHAMSKI!

To twórcy najoryginalniejszych przeróbek największych hitów, takich jak: "La Kiełba" SB Maffija - Lawenda PARODIA "6 zł za litr". PARODIA Sobel & sanah Cześć, jak się masz?"Wagary" przeróbka "Shape of You" Eda Sheerana. " Radio" przeróbka Enrique Iglesiasa, Subeme La Radio" "Pomidorowa". "Honda szybsza niż wygląda". "Czikłeczento" I wiele wiele innych...

Niedawno na otwarciu nowego sezonu 2022 w Projekt Plaża Choceń zagrały zespoły Masno Gang oraz Mr. Polska.

Zobaczcie zdjęcia