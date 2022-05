Tak było na pierwszych Polsko-Ukraińskich Targach Pracy 2022 we Włocławku [zdjęcia]

- W takiej formule we Włocławku podobne wydarzenie jeszcze nigdy nie było organizowane - mówi Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. - Wcześniej przygotowywane były jedenaście razy targi pracy, szkół i rzemiosła. Ostatnie takie targi odbyły się w Hali Mistrzów w roku 2019. Potem epidemia przerwała ten cykl. Cieszę się, że wróciliśmy do formuły stacjonarnej. W związku z sytuacją polityczną formuła jest wyjątkowa, na co wskazuje nazwa targów.