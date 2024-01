Tak było na pierwszym w 2024 roku EkoJarmarku we Włocławku. Zdjęcia

W drugą niedzielę stycznia 2024 roku na ulicy Piwna we Włocławku podczas EkoJarmarku, po raz pierwszy w tym roku na kupujących czekała zdrowa i świeża żywność i piękne rękodzieła prosto od lokalnych producentów. EkoJarmark przy Rejsie na Przystani przy ulicy Piwnej we Włocławku podobnie jak w zeszłym roku tak i w 2024 otwiera się co dwa tygodnie.