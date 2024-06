Tak było na pikniku rodzinnym w Przedszkolu Publicznym nr 12 przy ulicy Bukowej we Włocławku. Zdjęcia

Zabawy z animacjami, dmuchańce, fotobudka i poczęstunek - tak w środowe popołudnie (12 czerwca 2024 roku) wyglądał piknik rodzinny zorganizowany przez Przedszkole Publiczne nr 12 przy ulicy Bukowej we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z tej gwarnej i wesołej imprezy.

Piknik rodzinny "Droga Mamo, Drogi Tato! Co powiecie dzisiaj na to?" w Przedszkolu nr 12 we Włocławku

Przedszkole Publiczne nr 12 zaprosiło najmłodszych mieszkańców Włocławka wraz z rodzicami na piknik rodzinny przy ulicy Bukowej we Włocławku .Przygotowany program, a w nim m.in. wesołe zabawy z animacjami, poczęstunek oraz niespodzianki.

Atrakcje podczas piknku rodzinnego w Przedszkolu nr 12:

nadmuchiwane zjeżdżalnie,

wata cukrowa,

fotobudka,

zabawy i animacje,

kolorowe tatuaże,

poczęstunek - żurek i kromki ze smalcem i ogórkiem.

Podobne imprezy organizowane są co roku w Przedszkolu przy ulicy Bukowej.

Zobaczcie na zdjęciach jak było podczas pikniku rodzinnego w Przedszkolu nr 12 we Włocławku »