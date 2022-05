Tak było na Święcie Kolorów 2022 na stadionie Przylesie we Włocławku [zdjęcia] Wojciech Alabrudziński

Niezwykle kolorowo było w niedzielne popołudnie na stadionie Przylesie na Zazamczu we Włocławku. Święto Kolorów Holiki to barwna zabawa popularna na całym świecie. Zobaczcie jak przebiegała impreza we Włocławku.