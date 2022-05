Tak było na szkoleniu z carvingu w Ośrodku Szkolenia Zawodowego przy ulicy Witosa we Włocławku [zdjęcia] Informacja prasowa

W środę 18 maja 2022 roku w Ośrodku Szkolenia Zawodowego przy ulicy Witosa we Włocławku, odbyło się szkolenie z carvingu. Wzięło w nim udział dziesięciu uczestników Hufca Pracy, uczących się głównie na kierunkach gastronomicznych oraz ochotnicy, którzy zgłosili się do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku chcąc podnieść swoje kwalifikacje.