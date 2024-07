Tak było na targowisku w Radziejowie. Oskubane i żywe kaczki - zdjęcia, ceny [3 lipca 2024]

Tradycyjny Targ w Radziejowie - przegląd ofert i cen

na placu targowym przy ul. Brzeskiej, odbył się w środę, 3 lipca, tradycyjny cotygodniowy targ. Wydarzenie tradycyjnie przyciągnęło wielu handlowców i kupujących, którzy mieli okazję zapoznać się z bogatym asortymentem produktów rolnych, spożywczych i przemysłowych. Ceny produktów wahały się od 1,50 zł za białą cebulę do 80 zł za poduszkę puchową, oferując szeroki zakres opcji dla każdego portfela.

Bogata oferta na targowisku w Radziejowie

Świeże owoce i warzywa na targu w Radziejowie

Mięsa, wędliny i inne przysmaki do kupienia na targowisku w Radziejowie

Targ w Radziejowie to nie tylko miejsce, gdzie można zaopatrzyć się w świeże owoce i warzywa, ale również znakomita okazja do zakupu wysokiej jakości mięs i wędlin. Oferta targowa obejmowała między innymi kiełbasy w cenie 38-43 zł, szynkę za 45 zł, kaszankę za 23 zł, a także salcesony i pasztetową w cenach odpowiednio 30 zł i 29 zł. Szczególną uwagę przyciągały polędwiczki wyceniane na 54 zł oraz szynka noga za 52 zł, co świadczy o bogactwie dostępnych opcji dla miłośników mięsnych specjałów.