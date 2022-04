Tak było na zakończeniu roku szkolnego 2021/2022 maturzystów LMK we Włocławku [zdjęcia, wideo]

- Tak naprawdę dziś każdy z was dotarł na swój Mount Everest - powiedziała maturzystom dyrektor Aneta Jaworska. - Trzy lata temu stanęliście przed drzwiami LMK, jak u podnóża ogromnej góry. Szczyt był odległy, wydawał się nieosiągalny. Ta ogromna góra wiedzy skryta w gmachu naszego liceum nie przeraziła was jednak. W swoich sercach odnaleźliście odwagę i zapał prowadzący trudnym górskim szlakiem do zdobywania nowych umiejętności. Wasza wspinaczka trwała trzy lata. Włożyliście w nią mnóstwo wysiłku, czasami też potu i łez. W trakcie jej trwania wykazaliście się determinacją, świetną kondycją fizyczną i odpornością na drobne porażki i niepowodzenia. Jestem przekonana, że ten trud się opłacił.