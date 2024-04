Tak było podczas wyprzedaży w Rejs na Przystani przy ul. Piwnej we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Z mapy Włocławka znikł Rejs na Przystani przy ul. Piwnej

Dziękujemy najlepszym klientom Świata - mieszkańcom Włocławka i nie tylko, za najpiękniejsze 10 lat. To było 10 lat MAGII. Do zobaczenia w nowym miejscu - poinformował Rejs na Przystani na swoim Facebooku.

Wyprzedaży w Rejs na Przystani przy ul. Piwnej we Włocławku

We wtorek 2 kwietnia 2024 roku w lokalu przy ulicy Piwnej we Włocławku otwarta została wyprzedaż, podczas której można zakupić elementy wyposażenia Rejsu na Przystani. Już pierwszego dnia chętnych na oryginalne stoły, krzesła, piękne kwiaty, lampy i inne elementy wystroju nie brakowało. Podczas wyprzedaży pojawili się też stali bywalcy restauracji, którzy na wyprzedaż przyszli z sentymentu dla miejsca, ludzi i chwil spędzonych w tym popularnym we Włocławku lokalu.

Nie wszystko było jednak na sprzedaż. Niektóre z przedmiotów, tworzących charakterystyczny klimat Rejsu na Przystani, trafią do nowego lokalu. Właścicielka Rejsu Małgorzata Pega-Ratkowski , podczas wyprzedaży, poinformowała nas, że nowy lokal dla stałych klientów i bywalców w przeciągu najbliższych kilku miesięcy zostanie otwarty przy ulicy 3 Maja we Włocławku.

Lokal gastronomiczny na przystani przy ul. Piwnej ma nowego najemcę

Przypomnijmy, że w drodze przetargu zorganizowanego na początku marca 2024 roku przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku, lokal gastronomiczny na przystani przy ul. Piwnej we Włocławku będzie miał nowego najemcę. Przyszły najemca to syn właściciela Hotelu Aleksander i Restauracji Chimera we Włocławku. W kwietniu 2024 roku zostanie z nim zawarta umowa na wynajem pomieszczeń o powierzchni 318 metrów kwadratowych, w których obecnie działał Rejs na Przystani. Miesięczna stawka czynszu, jaką będzie płacił OSiR-owi za najem lokalu, wyniesie nieco ponad 21 tysięcy złotych miesięcznie (kwota netto).