Tak działa Strefa Dziecka w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku [zdjęcia]

Remont Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej we Włocławku trwał dwa lata. Nowoczesny obiekt został oficjalnie otwarty 15 lipca 2022 roku, natomiast już od 18 lipca mieszkańcy mogli z niej korzystać. Tylko pierwszego dnia działalności bibliotekę odwiedziło 247 użytkowników, którzy wypożyczyli 633 materiały biblioteczne.

Strefa Dziecka w wyremontowanej bibliotece we Włocławku

Zmodernizowana biblioteka funkcjonuje już miesiąc. Czytelnicy - oprócz nowoczesnych wnętrz - otrzymali również poszerzoną ofertę biblioteczną. Powstały także nowe działy. Założeniem było, aby biblioteka miejska nie była jedynie miejscem, do którego czytelnik przyjdzie na pięć minut, żeby wypożyczyć lub oddać książkę. Chodziło o to, by został na dłużej, nawet na wiele godzin.

Jednym z nowych miejsc, które powstało w bibliotece, jest Strefa Dziecka, przeznaczona zarówno dla małych, jak i nieco starszych czytelników.