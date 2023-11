Tak dziś wygląda "Słoneczko z Teletubisiów". Jessica Smith ma już 27 lat. Zobaczcie zdjęcia!

"Teletubisie" to bajka skierowana do dzieci w wieku o 1 do 4 lat, którą pierwszy raz można było zobaczyć w 1997 roku. Z mniejszymi lub większymi przerwami produkowana jest do dziś. Tak dziś wygląda "Słoneczko z Teletubisiów", czyli 27-letnia Jessica Smith. Zobaczcie zdjęcia >>>>

screen z YouTube.com / @Teletubbies - WildBrain