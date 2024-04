Młode lata i edukacja Janusza Józefowicza

Janusz Józefowicz przyszedł na świat 3 lipca 1959 roku w Świeciu, a dziś liczy sobie 64 lata . Jego edukacja rozpoczęła się w Borzechowie na Lubelszczyźnie, gdzie ukończył podstawówkę. Następnie kontynuował naukę w III Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie, by ostatecznie zdobyć dyplom na warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej.

Kształtowanie kariery Janusza Józefowicza

Po ukończeniu studiów Józefowicz rozpoczął swoją karierę jako choreograf w teatrze "Rampa". Jego talent szybko zyskał uznanie, a spektakl dyplomowy "Złe zachowanie" został doceniony zarówno w Polsce, jak i za granicą, zdobywając liczne nagrody. W 1990 roku wyjechał na staż do Stanów Zjednoczonych, gdzie miał okazję współpracować z renomowanymi choreografami z całego świata.

Sukces musicalu "Metro" i Janusza Józefowicza

Powrót do Polski przyniósł Józefowiczowi kolejny przełom w karierze, kiedy to w 1992 roku objął stanowisko dyrektora artystycznego w teatrze "Studio Buffo". To właśnie tutaj stworzył "Metro" - studio artystyczne, które stało się miejscem doskonalenia umiejętności dzieci i młodzieży w dziedzinie tańca, akrobatyki i śpiewu. Musical "Metro", który również wyreżyserował, odniósł ogromny sukces, przynosząc sławę nie tylko jego nazwisku, ale także aktorom, którzy w nim wystąpili.