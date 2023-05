Tak kręcono film „Gorzko, gorzko!” we Włocławku. Wiemy, gdzie można już obejrzeć komedię [zdjęcia]

„Przypadkowe spotkanie z piękną nieznajomą wywraca do góry nogami życie Tomka (Mateusz Kościukiewicz) – asa agencji reklamowej. Zamiast podpisać lukratywny kontrakt, z dnia na dzień traci on wszystko: pracę, mieszkanie, wypasiony samochód... Postawiony w sytuacji bez wyjścia, wprowadza się do brata – Janka (Rafał Zawierucha), zakochanego w kwiaciarce Klarze (Agnieszka Więdłocha) odludka i komputerowego freaka. Tomek, wytrawny podrywacz, proponuje bratu deal. Pomoże mu w miłosnych podbojach, jeśli ten odszuka zjawiskową nieznajomą. Trochę hakerskiej magii i dziewczynę udaje się odnaleźć. Ma na imię Ola (Zofia Domalik) i dokładnie za dwa tygodnie wychodzi za mąż, za syna ministra sprawiedliwości! Czasu nie ma zbyt wiele, ale Tomek nie waha się wejść do gry. Wykorzystując cały swój urok, wkrada się w łaski pani ministrowej (Edyta Olszówka) i składa kobiecie podstępną propozycję” – taki opis filmu widniał w 2021 roku na stronie Multikina.