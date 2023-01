Tak mieszka i żyje Filip Chajzer. Gwiazdor ma nowy dom na Mazurach [zdjecia]

Filip Chajzer ma piękny dom nad jeziorem

- Kochani, jak dobrze wiecie, trochę ponad rok temu znalazłem mój mazurski raj. Szukałem go od dobrych kilku lat, bo właśnie tyle zajęło mi znalezienie mojej wymarzonej działki z bezpośrednim dostępem do linii brzegowej jeziora, zlokalizowanej w sąsiedztwie lasów, otoczeniu dzikiej przyrody - poinformował Filip Chajzer we wpisie na Instagramie.

Chajzer wcześniej wielokrotnie dzielił się postępami na budowie. Teraz pochwalił się efektem końcowym. Wymarzony dom powstał między Giżyckiem a Węgorzewem. Piękna rezydencja ma trzy sypialnie z łazienką, salon z aneksem kuchennym i antresolę z pięknym widokiem na jezioro. Nie brakuje w nim drewna i ogromnych, przeszklonych ścian.