Tak mieszka i żyje Roksana Węgiel. Zobacz zdjęcia [17.11.2022]

Przypominamy, że gwiazda zasłynęła w Polsce wygraną w konkursie Eurowizji Junior w 2018 roku

Jej konkursową piosenką został utwór „Anyone I Want to Be”, który do dzisiaj jest często słyszany w komercyjnych stacjach radiowych. W 2019 roku Roxi wydała debiutancki album „Sun City EP”, za który w jej ręce trafiła złota płyta. Warto również wspomnieć, że gwiazda jest zwyciężczynią pierwszej edycji programu The Voice Kids (2018) oraz 3. edycji programu tanecznego Dance Dance Dance (2021).