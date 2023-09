Tak mieszkają bohaterowie "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia!

10. sezon programu "Rolnik szuka żony"

Tak mieszka i żyje Anna z Wielkopolski

Tak mieszka i żyje Agnieszka z Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim

W programie Agnieszka poszukuje wysokiego, szerokiego w barach mężczyzny w wieku od lat 35 do 50 z uporządkowanym życiem zawodowym, poczuciem humoru, dystansem do siebie i cierpliwością do niej. Kogoś na kogo będzie mogła liczyć, komu będzie mogła się wygadać i z kim będzie mogła założyć rodzinę. Nigdy nie zaakceptowałaby mężczyzny leniwego, chorobliwie zazdrosnego lub nadużywającego alkoholu. Nie ma nic przeciwko rozwodnikom, o ile sprawa jest już definitywnie zamknięta.

Tak mieszka i żyje Waldemar z Kujaw

Niestety małżeństwo z mamą Darka nie przetrwało próby czasu i już od trzech lat prowadzi samotne życie. Miłośnik kina, muzyki i tańca, pasjonat dalszych i bliższych podróży, darta, kręgli i aktywnego spędzania czasu. W programie poszukuje kogoś, z kim mógłby dzielić swoje życie, radości, smutki, obowiązki i wolny czas. Kogoś kto na lojalność odpowiedziałby lojalnością, na szczerość szczerością i z kim mógłby szukać wspólnego szczęścia. Nie ma specjalnych preferencji co do wyglądu, choć nie ukrywa, że ten nie jest mu obojętny, nie wyobraża też sobie związku bez wzajemnej chemii.

Tak mieszka i żyje Artur z Mazowsza

Artur ma 28 lat i razem z rodzicami i dziadkami uprawia ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu , co pozwala mu spełniać pasję – prowadzenie wielkich i ciężkich maszyn. Wysoki (188 cm) brunet z zarostem, wesoły i optymistycznie nastawiony do życia. Poszukuje naturalnej, wyrozumiałej, odważnej i kreatywnej kobiety, która nie tylko mu się spodoba, ale także takiej, żeby można było z nią o wszystkim porozmawiać, pośmiać się, zabawić i razem znaleźć wspólny temat i którą będzie mógł zabierać na wiele fantastycznych randek, bo jak mówi „nieważne, gdzie, ważne z kim”.

Tak mieszka i żyje Dariusz spod Łodzi

Dariusz to 27-letni rolnik z województwa łódzkiego specjalizujący się w hodowli nowalijek. Rolnik z wykształcenia i zamiłowania, który nie wyobraża sobie, by kiedyś miał mieszkać gdzie indziej, niż na wsi, gdzie ma ciszę, spokój i kontakt z naturą. Ten mierzący 180 centymetrów wzrostu brunet o ciemnych oczach, jest miłośnikiem tenisa stołowego, siatkówki i piłki nożnej. Interesuje się motoryzacją, lubi dobre filmy, a w wolnych chwilach spotyka się ze znajomymi i rodziną. Choć zawsze podobały się mu niebieskookie brunetki o długich włosach, to w „Rolniku” szuka przede wszystkim kogoś, kto byłby gotów dzielić z nim jego życie i pasje, kto zaakceptowałyby go takim, jakim jest i z kim mógłby założyć własną rodzinę.