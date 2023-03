Tak odliczysz dojazdy do pracy. Zobacz ile zyskasz wpisując koszty w rozliczeniu PIT

Odliczenie dojazdu do pracy to nic innego jak koszty uzyskania przychodu. Najczęściej uwzględnia je pracodawca, odejmując od comiesięcznego dochodu dopuszczalny limit kosztów. Wówczas zaliczka na podatek dochodowy będzie niższa, a wyższe wynagrodzenie (o około 40 zł miesięcznie). Pozwala to korzystać z ulgi na dojazdy w trakcie roku. Jeśli pracodawca nie uwzględnił kosztów uzyskania przychodu, to sami wpisujemy je w rocznym rozliczeniu podatkowym. Koszty wpisujemy w części D formularza PIT-37 (osoby na etacie) lub E w PIT-36 (przy działalności gospodarczej). Z odliczenia można skorzystać bez względu czy jeździmy samochodem, rowerem, komunikacją, chodzimy pieszo czy pracujemy zdalnie.