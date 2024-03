Tak Polki oceniają swoją sytuację finansową. Raport na Dzień Kobiet 2024

Kobiety mniej skłonne do finansowego ryzyka. Pieniądze tematem tabu

Koncerty, podróże, wyjścia do restauracji. Kiedy Polki osiągają dobrobyt finansowy?

Ile zarabiają kobiety w Polsce/miasto/region?

Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn w Polsce było o 17,6 proc. wyższe niż zarobki kobiet. Z raportu Personnel Service wynika , że pensje na poziomie 7,5 tys. zł netto miesięcznie otrzymuje zaledwie 3 proc. kobiet. 14 proc. kobiet ma zarobki między 4 a 5 tys. zł netto, wynagrodzenie 7 proc. Polek wynosi od 5 do 6 tys. zł netto, a 2 proc. - od 6 do 7,5 tys. zł netto miesięcznie. 1 proc. kobiet zarabia ponad 10 tysięcy złotych netto miesięcznie.

Z czego wynikają różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn?

Zarobkowe nierówności negatywnie oddziałują na dobrobyt finansowy Polek. Tak uważa 37 procent kobiet, które wzięły udział w przeprowadzonym na zlecenie Mastercard badaniu „Kobiety i Finanse 2024”. To jeden z najsłabszych wyników w Europie. Gorzej pod tym względem swoją sytuację oceniają tylko Portugalki (41%). Badanie pokazało też, że ani pracodawcy, ani państwo nie robią wystarczająco dużo , aby poprawić tę sytuacje. Tylko 29 proc. Polek uważa, że w ich miejscu pracy dba się o korzystną politykę wspierającą budowanie niezależności finansowej kobiet – np. o równość płac, ułatwianie dostępu do doradców finansowych, czy ustalanie korzystnych zasad emerytalnych. 34 proc. respondentek zwraca uwagę na brak rządowych programów nastawionych na poprawę pozycji finansowej kobiet.

- Sytuacja finansowa kobiet może być trudniejsza nie tylko ze względu na dyskryminację płacową. Statystyki pokazują również, że kobiety częściej niż mężczyźni pracują w zawodach i branżach słabiej opłacanych, a równocześnie są niedoreprezentowane w grupie stanowisk kierowniczych. Ponadto, ze względu na obowiązki rodzicielskie, częściej pracują na część etatu, a dodatkowo wykonują w domu nieodpłatną pracę. W Mastercard od wielu lat angażujemy się w wyrównywanie szans kobiet w biznesie i zachęcamy również inne firmy do podejmowania konkretnych inicjatyw w tym zakresie - mówi Marta Życińska, dyrektorka generalna Mastercard w Polsce.

Z badania „Kobiety i Finanse 2024” wynika, że 37 proc. Polek za dobrobyt finansowy uważa sytuację, w której mogą w większym stopniu skoncentrować się na rodzinie niż na pieniądzach. 28 procent respondentek definiuje to jako brak negatywnych emocji przy sprawdzaniu stanu konta bankowego, a dla 27 proc. oznacza to możliwość spędzania wolnego czasu na koncertach, spotkaniach, podróżach, wyjściach do restauracji, bez potrzeby zastanawiania się nad tym, ile kosztują. Taki stan Polkom udaje się osiągnąć średnio przed 28. rokiem życia.