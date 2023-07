Tak przebiegają remont ulicy Lipnowskiej na Zawiślu we Włocławku. Zdjęcia

Ostatnio na ulicy Lipnowskiej na odcinku od ul. Cysterskiej do granic administracyjnych Włocławka rozłożono kolejne masy bitumiczne. Wcześniej zakończono prace przy budowie kanalizacji deszczowej. Wykonano kanał technologiczny oraz instalację elektryczną niezbędną dla oświetlenia ulicznego. Zakończono także prace brukarskie.

Od 15 lutego 2023 r. ulica Lipnowska stała się placem budowy i jest zamknięta dla ruchu. Na czas zamknięcia ul. Lipnowskiej na odcinku od ul. Cysterskiej do granicy miasta Włocławek, główny objazd dla wszystkich pojazdów odbywa się drogą krajową nr 67, czyli aleją księdza Jerzego Popiełuszki.

Przebudowa na odcinku ponad 1400 metrów wymaga nie tylko zmiany konstrukcji całej jezdni, wymiany podbudowy jezdni, ale również całej infrastruktury m.in. kanalizację deszczową. - Roboty wykonywane są na głębokości do 4 metrów, więc nie ma możliwości, by zapewnić bezpieczeństwo robotników i potencjalnych użytkowników drogi w "pracy pod ruchem", tak jak to było możliwe na ulicy Grodzkiej kilka lat temu - wyjaśniał Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka.