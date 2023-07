Tak rozpoznasz prawdziwy miód, tak długo miód leczy. Pszczelarze radzą: Takie są skutki jedzenia miodu Iwona Góralczyk

Na ogół przyjmuje się, by spożywać 3-6 łyżek stołowych (1 łyżka - 20g) miodu dziennie. Dość dobre w skutkach jest tradycyjne przyjmowanie miodu, czyli łyżka miodu rozpuszczona w szklance ciepłej wody (z cytryną dla lepszego smaku) i wypijana 3 razy dziennie na pół godziny przez posiłkiem. Takie są skutki jedzenia miodu.

Korzystanie z produktów pszczół w celach leczniczych jest znane od niepamiętnych czasów. Cenimy to, co naturalne. Jednym z takich produktów jest miód. Jednak działanie lecznicze miodu jest różne w zależności od tego, jak miód został przez pszczelarza przygotowany do sprzedaży, jak się go przechowuje u producenta czy konsumenta, a także, jak ten miód się spożywa.