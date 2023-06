Tak wygląda atrakcja Chodcza - odnowiony drewniany wiatrak [zdjęcia]

- Kiedy pierwszy raz zawitałem do Chodcza ten wiatrak miał dziurawy dach, było widać przez niego niebo - mówi Krzysztof Bukowski, pasjonata wiatraków i młynarstwa. - Na szczęście władze miasta uparły się i doprowadziły do remontu. Obiekt zyskał między innymi nowy dach. Warto jednak, by w takim wiatraku toczyło się życie, żeby miał duszę. Żeby nie był zwykłą wydmuszką ze śmigłami, tylko żeby był zaadaptowany na cele. Tutaj powinno się toczyć życie. I dlatego te spotkania z uczniami i warsztaty z mieleniem ziaren na mąkę. Ciekawostką jest to, że wiatraki stawiane były kiedyś przez ludzi, którzy nie umieli ani czytać, ani pisać. Byli analfabetami, ale mieli wiedzę i doświadczenie i potrafili stawiać takie obiekty.