Tak wygląda budowa bloków przy ulicy Celulozowej we Włocławku [zdjęcia]

- Ten projekt nabiera kształtów, widać, że za kilka miesięcy będą się mogli tu wprowadzić mieszkańcy Włocławka - mówi Krzysztof Kukucki, wiceprezydent Włocławka. - Co ważne, kończymy już przygotowania do ogłoszenia przetargu na drugi etap Celulozowej, gdzie zbudujemy kolejne 144 mieszkania, podobnie jak w pierwszym etapie. To będzie 14 różnych typów mieszkań od prawie 30 do ponad 70 m kw.