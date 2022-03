Tak wygląda budowa nowego dworca PKP we Włocławku [zdjęcia - 2 marca 2022] Joanna Maciejewska

We Włocławku trwa budowa nowego dworca PKP. Nowy gmach dworca ma być gotowy w pierwszym kwartale 2023 roku

Stary budynek dworca PKP we Włocławku zniknął z krajobrazu miasta jesienią 2021 roku. Zastąpi go nowoczesny trzykondygnacyjny budynek. Prace związane z budową nowego obiektu już trwają. Sprawdziliśmy, co już zostało zrobione na placu budowy; a także to, czy inwestycja idzie zgodnie z planem. Zobaczcie zdjęcia z budowy nowego dworca PKP we Włocławku.