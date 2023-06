Tak wygląda dziś 93-letni Clint Eastwood. Niedawno obchodził urodziny. Zobaczcie zdjęcia!

O tym, że pociąga go aktorstwo, przekonał się dopiero w wojsku. Poznał tam człowieka, który do pracy w Hollywood bardzo go namawiał. Jego atutem z pewnością był wygląd. W tamtych czasach chętnie porównywano go do Johna Wayne’a, Gary’ego Coopera i Jamesa Deana. Na zdjęciu Clint Eastwood w filmie "Bez przebaczenia" ("Unforgiven") - rok 1992. 31 maja 2023 roku Clint Eastwood skończył 93 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda. Zdjęcia >>>>>

AKPA