Tak wygląda już prawie gotowa izba wytrzeźwień na Krzywej Górze. Inwestycje we Włocławku [zdjęcia]

Budowa Ośrodka Wsparcia dla Osób w Kryzysie we Włocławku z od dawna wyczekiwaną izbą wytrzeźwień praktycznie zakończona! Dobiega też końca przebudowa siedziby dawnej izby wytrzeźwień. Zobacz zdjęcia z inwestycji.

Zobacz wideo: Transport z Portugalii do ZS3 we Włocławku.

Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie przy ul. Krzywa Góra we Włocławku jest prawie gotowy. Brakuje tylko przyłączy - energetycznego i gazowego, ale do końca marca już będą. Na kwiecień planowany jest odbiór obiektu. Nowy ośrodek to budynek jednokondygnacyjny. Zaplanowano w nim pomieszczenia dla administracji, strefę izby wytrzeźwień i strefę dla tzw. działalności wspierającej. Bo za określeniem "osoby w kryzysie" kryją się nie tylko nietrzeźwi, ale i osoby będące pod wpływem innych używek. Będzie więc to ośrodek nie tylko typu interwencyjnego, ale i terapeutycznego. Bo taka placówka jest miastu potrzebna. Kiedy ośrodek zostanie oddany do użytku? Wszystko wskazuje na to, że najbliższych czterech miesiącach.

Na uruchomienie placówki czeka Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, który od lat boryka się z problemem nietrzeźwych pacjentów. I liczy na to, że oddanie do użytku ośrodka przy Krzywej Górze rozwiąże problem w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Co z dawnym budynkiem izby wytrzeźwień przy ul. Szpitalnej? Właścicielem obiektu jest teraz Komenda Hufca ZHP we Włocławku. Budynek jest w przebudowie. Zarówno na zewnątrz, jak i w środku znacząco się zmienił. W niczym nie przypomina tego, co pozostało po zlikwidowanej przed laty izbie wytrzeźwień. Budynek ocieplono, ma nowy dach, elewację, stolarkę okienną i drzwiową. Trwają prace wewnątrz.

Inwestycja ma się zakończyć za kilka miesięcy - w sierpniu lub wrześniu. Po modernizacji w budynku przy Szpitalnej będą m.in. miejsca noclegowe. Będzie też można korzystać z dużej sali konferencyjnej i zaplecza socjalnego.

Przebudowa i modernizacja dawnej izby wytrzeźwień to koszt ok. 2 mln 750 tys. zł. Ale 2 mln 400 tys. zł Hufiec ZHP otrzymał z Regionalnego Programu Operacyjnego. - Z naszych pieniędzy między innymi zamontowane zostały już panele fotowoltaiczne - mówi harcmistrz Paweł Bielicki, komendant Hufca ZHP we Włocławku. - Będą jeszcze pompy ciepła. To nasz ukłon w stronę ekologii.

Budowa Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie była możliwa także dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość projektu wynosi 4 mln 269 tys. 749 zł, z czego dotacja to 4 mln 2 tys.861 zł, czyli 95 procent wartości inwestycji, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 3 mln 581 tys. 507 zł oraz z budżetu państwa - 421 tysięcy 353 zł.

